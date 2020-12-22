Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kesimoğlu, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", fotoğrafını seçen Kesimoğlu, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi", yaşam kategorisinde ise Orhan Çiçek'in "Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü" fotoğrafı için oy kullandı.

Kesimoğlu, yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yılda AA'nın fotoğraf oylamasına katıldığını söyledi.

Fotoğrafları çok beğendiğini belirten Kesimoğlu, "Seçkide en çok 'Suriyeli Hane'nin yüzü doku nakliyle güldü' fotoğrafından etkilendim. Fotoğrafa baktığımızda hüznü, korkuyu ve mutluluğu gördüm." dedi.