Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan belediye borçlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan belediye borçlarına ilişkin açıklama Açıklaması

07.12.2020 17:39
Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan belediye borçlarına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, belediye borçlarına ilişkin, "Kabul ediyorum, bu borçlar benim belediye başkanlığım dönemimde yapılan borçlar ama saydığım ve sayamadığım birçok hizmet var." dedi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, belediye borçlarına ilişkin, "Kabul ediyorum, bu borçlar benim belediye başkanlığım dönemimde yapılan borçlar ama saydığım ve sayamadığım birçok hizmet var." dedi.

Kesimoğlu, belediye binasında düzenlenen aralık ayı meclis toplantısında, göreve gelmeden önce haziran ve aralık ayları arasında çeşmelerden manganlı su aktığını söyledi.

Göreve geldikten sonra hijyenik koşulları sağlanmış son derece sağlıklı suların akmaya başladığını ifade eden Kesimoğlu, kısıtlı bütçelerle yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım yaparak bunu sağladıklarını ifade etti.

Belediye borçlarının eleştirildiğini vurgulayan Kesimoğlu, şöyle devam etti:

"Kabul ediyorum, bu borçlar benim belediye başkanlığım dönemimde yapılan borçlar ama saydığım ve sayamadığım birçok hizmet var. Hakkaniyeti tespit etmek lazım. Üzüldüğüm bir nokta bütün bu yapılanların yani 109 milyon liralık eleştiriye konu olan borcun 5 yıllık bir kısmı Cumhuriyet Halk Partili olduğum dönemde gerçekleşti. Bunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Borçlarımız var, inkar etmiyoruz. Bu borçlarımızın önemli bir kısmı kamuya ait borçlar. Özel şirketlere, şahıslara elbette var ama kamuya olan borçlarımız prim ve vergi borçlarımız."

"Kimsenin kaygısı olmasın bunların hepsini ödeyeceğiz" diyen Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Eleştirmek adına söylemiyorum, o günün koşullarına göre öyle olmuş olabilir, şimdiki devlet hastanesi yeri 63 bin metrekare, sıfır bedelle tahsis edilmiş Sağlık Bakanlığına. Bugün nereden baksanız en az 100 milyon liradır. Vermeden almak Allah'a mahsus. Ben belediye başkanı olsaydım bunu vermezdim, en azından bunun karşılığında bir şey alırdım. Şimdi acaba ilişkilerle bunun belirli karşılığında da kamuya ait olan prim ve vergi borçlarımıza karşılık bir şey yapabilirmiyiz gayreti içerisindeyim. Bu konuyla ilgili yapılandırma çıktı. Biz de bu fırsattan yararlanacağız. Bizim borçalarımızın yapılandırılması ile çıkan yasa bizim lehimize olumlu sonuçlar getirecek yasa. Çünkü bizim de piyasadan alacaklarımız var. Kurumlardan, vatandaşlardan alacaklarımız var. Dolayısıyla bu yasaya başvuran kişi sayısı borç miktarı çerçevesinde belediye gelirlerimizin artması konusunda olumlu katkıları olacaktır."

Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun konuşması sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcular'ın, eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine toplantıdan ayrıldığı görüldü.

Kırklareli, Yatırım, Haziran, prim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan belediye borçlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İş arkadaşından yardım isteyen genç kız, tecavüze uğradı! Bir de çıplak fotoğraflarını çektiler Savaştan kaçan Ermeni askerler ormanlık alana sığınmış Altının kilogramı 461 bin 850 liraya geriledi Babasının 4 yıldır alıkoyduğu 7 yaşındaki Şariban, annesiyle buluşmada 'baba' diye ağladı Hafriyat yüklü kamyonun çarptığı 2 yaşındaki Bahar, öldü İrem Sak'ın sevgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu 12 erkekle uyuşturucu partisinde yakalanan kız çocukları konuştu: Cinsel birliktelik yaşamadık Söğüt Altın Madeni'nde büyük keşif: Rezerv 1,92 milyon ons altına yükseldi
Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği zirve öncesi yaptırım sinyali: Çok çabaladık ama sonuç alamadık Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği zirve öncesi yaptırım sinyali: Çok çabaladık ama sonuç alamadık         
17:36
Bosna Hersek Federasyonu, Fatih Terim'i milli takımın başına getirmek istiyor Bosna Hersek Federasyonu, Fatih Terim'i milli takımın başına getirmek istiyor         
17:15
Akaryakıt şirketlerinden benzin ve motorine gizli zam Akaryakıt şirketlerinden benzin ve motorine gizli zam         
16:55
Sopayla saldıran komşusunu öldüren sanığa 'tahrik' indirimiyle 10 yıl hapis Sopayla saldıran komşusunu öldüren sanığa 'tahrik' indirimiyle 10 yıl hapis         
16:42
Oyuncu Onur Seyit Yaran'ın silahlı saldırıya uğradığı olayda, arkadaşı için 15 yıl hapis istendi Oyuncu Onur Seyit Yaran'ın silahlı saldırıya uğradığı olayda, arkadaşı için 15 yıl hapis istendi         
16:16
Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı Gelecek Partisi'nden asgari ücret önerisi: Net 3 bin 300 TL olmalı         
16:05
Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor Abdullah Kiğılı, Dinamo Bükreş'i satın almak için görüşmeler yapıyor         
15:43
Maradona'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık serveti mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacak? Maradona'nın yaklaşık 100 milyon dolarlık serveti mirasçılar arasında nasıl paylaştırılacak?         
15:18
Bariyerleri parçalayan otomobil 2 kadına çarptı: 1'i ölü, 1'i ağır yaralı Bariyerleri parçalayan otomobil 2 kadına çarptı: 1'i ölü, 1'i ağır yaralı         
14:31
Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak Koronavirüs vakalarının arttığı Rize'deki hastanelerde artık sadece randevulu hastalara bakılacak         
14:27
Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü Son Dakika! Koronavirüste, yakın temaslıların karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü         
14:26
Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek Son Dakika! Lokantalar hafta içi ve hafta sonu 10.00 - 24.00 arası paket servis yapabilecek         
14:24
Üniversite öğrencisi arkadaşlarına Üniversite öğrencisi arkadaşlarına "Köpeğim size emanet" mesajı attıktan sonra intihar etti         
14:23
Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi Ermenistan ordusunu dağıtan Türk SİHA'ları Putin'in de ayarını bozdu: Avcı İHA'larını hazırlayın talimatı verdi         
13:39
Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan Sermiyan Midyat, ABD'deki korona gözlemlerini anlattı: Linç edileceğim ama Cumhurbaşkanı'mızın gösterdiği çaba takdire şayan         
13:28
Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı Akhisar Belediyesi, 2021 yılı için asgari ücreti 3.100 TL yaptı         
12:10
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 17:44:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan belediye borçlarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei