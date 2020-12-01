Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan esprili kış paylaşımı - Son Dakika

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan esprili kış paylaşımı

01.12.2020 17:35
Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan esprili kış paylaşımı, System.String[]

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, dün akşam bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Twitter hesabından "Arkadaşlar Balkanlar'dan kapıyı açtık kar geldi, kalın giyinin, üşütmeyin" şeklinde paylaşımda bulundu.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, dün akşam bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle Twitter hesabından "Arkadaşlar Balkanlar'dan kapıyı açtık kar geldi, kalın giyinin, üşütmeyin" şeklinde paylaşımda bulundu.

Kesimoğlu'nun esprili paylaşımı takipçileri tarafından beğenildi.

Demirköy ilçesinde ormanlık alan içerisinde çekilen bir fotoğrafı da paylaşan Kesimoğlu, vatandaşları esprili bir dille uyardı.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Twitter, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'ndan esprili kış paylaşımı - Son Dakika


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