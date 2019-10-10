Son Dakika Haberleri: Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun acı günü
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Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun acı günü

37 dakika önce

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun annesi Melahat Kesimoğlu düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun acı günü, System.String[]

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun annesi Melahat Kesimoğlu düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

91 yaşında hayatını kaybeden Kesimoğlu için Babaeski Cedit Ali Paşa Camisi avlusunda cenaze töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Kesimoğlu ile eşi Sibel, kardeşleri Candan, Pınar, Ahmet, Canan Kesimoğlu ve aile fertleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş tarafından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kesimoğlu'nun cenazesi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki asri şehir mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in çelenk gönderdiği görüldü.

Cenaze törenine, Vali Osman Bilgin, 55.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Şenol Şahin, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP'li Muharrem İnce ile protokol üyeleri ve yakınları katıldı.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Babaeski, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:22 Kaynak: AA
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