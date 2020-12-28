KIRKLARELİ - Belediye Başkanı Kesimoğlu: "Şu an şebeke suyumuza ilişkin bir sıkıntımız yok" - Son Dakika

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kentin su ihtiyacının karşılandığı Kırklareli Barajı'nda yaklaşık iki yıl yetecek su bulunduğunu belirterek, şu an şebeke suyuyla ilgili sıkıntılarının olmadığını söyledi.

Kesimoğlu, AA muhabirine, barajlardaki su seviyelerinin ciddi oranda düştüğünü ifade etti.

Şebeke suyuna ilişkin bir sıkıntı yaşanmayacağına inandığını di Kesimoğlu, "Bizim şu an şebeke suyumuza ilişkin bir sıkıntımız yok. Bizim yaklaşık 7-8 milyon metreküp yıllık su tüketimimiz oluyor. Şuan Kırklareli barajındaki seviye en az 16 milyon metreküpe tekabül ediyor, hiç yağış olmadığı durumda bile bu yıl ve önümüzdeki yıl su sıkıntımız olmayacak" dedi.

Kırklareli Barajı'ndaki su seviyesinin 16 metreküpün altına düşmemesi için Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in de hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Kesimoğlu, her şeye rağmen suyun daha dikkatli ve tasarruflu kullanılması gerektiğini vurguladı.

Son yağışlar ile barajdaki su seviyesinin de yükseleceğine inandığını anlatan Kesimoğlu şöyle devam etti:

"Biz artık suyumuzu Armağan Barajı'ndan almak istiyoruz. 7 yıldır da bu konudaki çalışmalar sürüyor. Armağan Barajı'nın su tutma kapasitesi 50 milyon metreküp. Dolayısıyla ihtiyacımızın çok ve çok üstünde bir kapasiteye sahip.

Ancak aradaki 22 kilometrelik bir hattın oluşturulması lazım. Yaklaşık 7 yıldır henüz tamamlanamadı. En kısa sürede tamamlanmasını ve su konusunda hiçbir tereddüt yaşamamız gerektiğine inanıyorum."