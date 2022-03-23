Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu üniversite öğrencileriyle buluştu

23.03.2022 09:26
Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu üniversite öğrencileriyle buluştu

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

Kesimoğlu, eşi Sibel Kesimoğlu ile bir restoranda öğrencilerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Öğrencilerin sıkıntılarını çözmek için zaman zaman bu tür programlar düzenlediklerini ifade eden Kesimoğlu, üniversite öğrencilerini misafir gibi değil, hemşehri olarak gördüklerini belirtti.

Gençlerin geleceğin umudu ve mimarı olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, programa katılan öğrencilere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde hasta bebeğin tedavisi için toplanan bağışları çalan kişi yakalandı Kırklareli'nde hasta bebeğin tedavisi için toplanan bağışları çalan kişi yakalandı Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
09:00 Ukrayna'da savaşın ortasında kalmıştı! O tır şoförü, Türkiye'ye ayak bastığı gibi toprağı öptü
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:54 Meteoroloji uyardı! İstanbul ve İzmir dahil 22 ilde turuncu ve sarı kodlu uyarı
08:52 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:46 Iğdır'da "mavi dil" hastalığı nedeniyle karantina uygulanmaya başlandı
08:33 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü, araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetti
08:12 Savaşın 28. günü: Rus savaş gemileri, Ukrayna'yı seyir füzeleriyle vurdu
07:50 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayımladı! Hafta sonu havalar ısınıyor
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
00:38 ABD, Rusya-Ukrayna savaşının kolay ve hızlı bitmeyeceğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 09:32:12. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu üniversite öğrencileriyle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement