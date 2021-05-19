Kırklareli Belediye Meclisi'nden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika

Kırklareli Belediye Meclisi'nden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki

19.05.2021 14:03
Kırklareli Belediye Meclisi'nden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki, System.String[]

Kırklareli Belediye Meclisi, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kırklareli Belediye Meclisi, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu başkanlığında bir düğün salonunda gerçekleştirilen mayıs ayı meclis toplantısında, mecliste grubu bulunan tüm partilerin belediye meclis üyeleri tarafından hazırlanan ortak bildiride İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail'in arife günü başlattığı, çocuklar ve kadınlar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine sebep olan menfur saldırılarının kınandığı bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Bayram günlerinde sürdürülen ve Gazze'ye de yöneltilen saldırılar, çok vahim bir boyuta ulaşmıştır. Olaylar sonucu yaralanan ve yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. İsrail'in bu saldırıları, en kutsal hak olan yaşam hakkının ihlalidir. Filistinlilerin nesiller boyunca yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, orantısız güç kullanılarak hukuk dışı bir oldu-bitti yaratmaya yöneliktir. İsrail'in bu gayri insani saldırılarını şiddetle kınıyor, Birleşmiş Milletler'in (BM) saldırıların durdurulması için uluslar arası hukuk ve temel insan hakları hukuku çerçevesinde yaptığı çağrıyı destekliyoruz. Kudüs ve Gazze'de son bir haftadır devam eden İsrail saldırganlığı BM kararlarına aykırı bir şekilde sürdürülen işgalin ve hukuk tanımazlığın geldiği son aşamayı ibretle gözler önüne sermektedir."

Filistin topraklarında işlenen suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının tespit edilerek yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumun birlikte hareket etme zamanının geldiğini belirtilen bildiride, "Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ivedilikle harekete geçmesini talep ediyor, bu maksatla insana ve yaşam hakkına saygı duyan herkesi sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Artık İsrail'e karşı net, güçlü ve etkili bir tavır alınması şarttır. Kırklareli Belediyesi Meclis Üyeleri olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının haklı özgürlük, adalet, hukuk ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Doğu Kudüs, Kırklareli, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Belediye Meclisi'nden İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika


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