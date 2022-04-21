Kırklareli Belediyesi 23 Nisan'a özel klip hazırladı - Son Dakika

Kırklareli Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırladı.

Klibin çekimlerinde Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile 39 çocuk bir araya geldi.

Kentin simge yerlerinde çekimleri 3 gün süren klip için "Kalbimde Büyük Atam" şarkısı Ayşin Altay tarafından yazıldı, Ali Altay tarafından bestelendi.

Yaklaşık 3 dakikalık klip, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Klibi Belediye Meclis Salonu'nda öğrencilerle basın mensuplarına izleten Kesimoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine ve eserlerine vurgu yapmak amacıyla özel bir klip hazırladıklarını ve bunu dünya çocuklarına armağan ettiklerini söyledi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı hem seviyor hem de önemsiyoruz. Onlara verdiğimiz değeri bu klip ve şarkı ile göstermek istedik. Klipte rol alan çocuklarımız Kırklareli'nin caddelerinde, sokaklarında özgür bir biçimde gezdiler. Çünkü bu bayram Ata'mızın onlara emanet ettiği bir bayram. Daha sonra Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin aynısını Yayla Mahallesi'nde yapmıştık. Burayı da ziyaret eden çocuklarımızla Ata'mızın önemsediği değerleri paylaştık. Çocuklarımıza tekrar Atatürk'ü anlattık. Çocuklarımız da çok mutlu oldular. Tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum."