Kırklareli Belediyesi'nden Anneler Günü kutlamaları - Son Dakika

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun eşi Sayın Sibel Kesimoğlu, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emine Gürver Çetin ile birlikte ilk olarak, Kırklareli Anneler Derneği'nin etkinliğine katılım gösterdiler.
Sibel Kesimoğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım büstüne dernek başkanı Aynur Yadalı ile birlikte anneler günü anısına çelenk koyarak, şükranlarını dile getirdiler.
Çelenk sunulmasının ardından Kırklareli Huzurevi'ne sosyal mesafe kuralları içerisinde bir ziyaret gerçekleştiren Sibel Kesimoğlu, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun selam sevgi ve saygılarını ileterek, huzurevinin anne sakinlerinin anneler gününü kutladılar.
Kaynak: Bültenler
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