Kırklareli Belediyesi'nden Mesire Alanlarına Ciddi Yangın Tedbirleri Geldi - Son Dakika

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle özellikle yangına neden olabilecek atıkların toplanması amacıyla, öncelikle Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Alt Birimi ekipleri tarafından Karahıdır Korusunda geniş çaplı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Ormanlık ve mesire alanlarında doğaya kırık şekilde atılan cam parçalarının çok sıcak ve güneşli havalarda yangın riskini arttırdığını ifade eden ekipler, vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermesi gerektiğini dile getirerek çalışmalarını tamamladılar.

Karahıdır ve Walldof Koruları'nın giriş kısımlarına yasaklar ile ilgili bilgilendirmelerin konulmasının ardından, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli denetim ekibi, yasakların devam edeceği 30 günlük süre boyunca her iki koruda denetimlerini de sıklıkla gerçekleştirecekler.

Ayrıca yasak sürecinde her gün görev alacak Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, koru mevkiinde yer alan can dostlarına mama ve su desteğini eksiksiz olarak yapmaya devam edecek.