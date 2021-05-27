Kırklareli Belediyesi Serasında 'Kırkgençler Emin Ellerde Projesi' Kapsamında İlk Hasat Gerçekleşti - Son Dakika

Kırklareli Belediyesi Serasında 'Kırkgençler Emin Ellerde Projesi' Kapsamında İlk Hasat Gerçekleşti

27.05.2021 16:24
Kırklareli Belediyesi Serasında 'Kırkgençler Emin Ellerde Projesi' Kapsamında İlk Hasat Gerçekleşti, System.String[]

"Kırkgençler Emin Ellerde" Projesi İşbirliği ve Koordinasyon Protokolü kapsamında, Kırklareli Belediye Başkanlığı olarak, dezavantajlı sosyal ortamlarda yetişen gençlerin toplumsal gelişimlerine katkı sağlanması, mesleki eğitim ve beceri alanlarında destek olunması çerçevesinde 25 Mayıs Salı günü projenin ilk ayağı tamamlandı.

Kırklareli Valiliği'nce uygulamaya konulan ve Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Kırkgençler Emin Ellerde" Projesi İşbirliği ve Koordinasyon Protokolü kapsamında, Kırklareli Belediye Başkanlığı olarak, dezavantajlı sosyal ortamlarda yetişen gençlerin toplumsal gelişimlerine katkı sağlanması, mesleki eğitim ve beceri alanlarında destek olunması çerçevesinde 25 Mayıs Salı günü projenin ilk ayağı tamamlandı.

Belediye Başkanlığı'na bağlı Fen İşleri Müdürlüğü serasında yetiştirilen çeşitli ürünlerin ilk hasadının gerçekleştiği törene; Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, İşkur Müdürü Aytaç Babalıoğullu ve çok sayıda daire müdürü katılım gösterdi.

Buradaki konuşmasında, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu belirten Başkan Kesimoğlu; "Evlatlarımızın, gençlerimizin içinde bulundukları sosyokültürel yapı hiç önemli değil. Hepsinde geleceğe, şehrimize ve ülkemize güzel katkılar sunacak hayaller, beceriler ve hedefler var. Bugün bunun bir parçası olmak ve onların üretim heyecanını paylaşmak, heyecanlarına ortak olmak için buradayız. Kendilerinin yetiştirdikleri ürünleri, halk pazarında vatandaşımıza ulaştırmaları için gerekli imkanları sağlamaya hazırız. Ayrıca Kırklareli Belediyesi olarak, ilk hasat ürünleri satın almak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanlığı, Kırklareli, Mayıs, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kırklareli Belediyesi Serasında 'Kırkgençler Emin Ellerde Projesi' Kapsamında İlk Hasat Gerçekleşti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Saç saça baş başa kavga ettiler! Yaşananlar anbean görüntülendi Saç saça baş başa kavga ettiler! Yaşananlar anbean görüntülendi Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı Araştırma Uzmanı Sesli, Araştırma Uzmanı Sesli, "Bitcoin güvenilir mi?" sorusuna verdiği yanıtla kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek Mehmet Ali Erbil'den vefalı hareket! Zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat aldı Mehmet Ali Erbil'den vefalı hareket! Zor günlerinde yanından ayrılmayan arkadaşına 12 bin dolarlık saat aldı "DHKP-C tehdidi" bahanesiyle Sedat Peker'e verilen koruma kararında FETÖ izine rastlandı Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim

Son Dakika Haberleri
16:54 Yerli aşı çalışmalarının gerçekleştiği merkezden 4 bilgisayar çalındı
16:49 İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü
16:48 Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı
16:23 Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti
16:21 Araştırma Uzmanı Sesli, "Bitcoin güvenilir mi?" sorusuna verdiği yanıtla kafalardaki tüm soru işaretlerini giderdi
16:21 Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu
16:17 Aboubakar, Beşiktaş'ın son teklifini de reddetti! İstediği ücret yönetimi şaşırttı
16:12 Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu
16:01 Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek
15:46 Ünal Aysal'ın otelinde yapılan 'birlik beraberlik' yemeğinde kavga çıkınca, Galatasaray Başkan adayı mekanı terk etti
Yerli aşı çalışmalarının gerçekleştiği merkezden 4 bilgisayar çalındı Yerli aşı çalışmalarının gerçekleştiği merkezden 4 bilgisayar çalındı         
16:55
İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü         
16:49
Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti         
16:24
Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili öne sürdüğü iddiaların ardından KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu         
16:21
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, "Bir anlık hevesle yaptım" dedi         
16:00
2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında 2 yaşındaki çocuk balkondan düştü! O anlar saniye saniye güvenlik kamerasında         
15:49
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarttı         
14:46
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor Masumlar Apartmanı'nda veda! Farah Zeynep Abdullah diziden ayrılıyor         
11:58
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den Sedat Peker'in tweetinin ardından gündem olan Defne Samyeli'den "Soyadını açıkla" çağrısı         
19:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 16:58:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli Belediyesi Serasında 'Kırkgençler Emin Ellerde Projesi' Kapsamında İlk Hasat Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement