Kırklareli'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
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Kırklareli'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı

10.08.2022 09:39
Kırklareli'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı

Kırklareli Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Kırklareli Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile eşi Sibel Kesimoğlu, İstasyon Caddesi'nde açılan stantta vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Vali Bilgin, etkinlikte yaptığı konuşmada, muharrem ayı dolayısıyla vatanlara aşure dağıttıklarını söyledi.

Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşmayı temsil ettiğini belirten Kesimoğlu, bu tür etkinliklerin önemli olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte bin vatandaşa aşure ikramında bulunulduğunu ifade eden Kesimoğlu, herkesin muharrem ayını tebrik etti.

Kesimoğlu, daha sonra caddeden geçen bazı vatandaşlarla sohbet etti.

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Kaynak: AA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika
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