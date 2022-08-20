Muharrem ayının önemli olduğunu belirten Bölükbaşı, birlik, beraberlik ve paylaşmayı temsil eden muharrem ayının iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde vatandaşlara aşure dağıtıldı - Son Dakika

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