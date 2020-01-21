Kırklareli Belediyesinde TİS imzalandı - Son Dakika

Kırklareli Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Belediyede çalışan 98 işçiyi kapsayan TİS için belediye şantiyesinde imza töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, törende yaptığı konuşmada, işçilerin haklarını her zaman gözettiklerini söyledi.

2 yıllık sözleşmenin birinci ve ikinci yıllarında yüzde 13'er olmak üzere, işçi maaşlarında yüzde 26 artış sağlandığını belirten Kesimoğlu, "Bugüne kadar emekçi arkadaşlarımız ile çok sayıda zorluğun üstesinden geldik. 'Başaramazsınız' dedikleri çok sayıda projeyi, sorunsuz bir şekilde hayata geçirdik. Tüm bunların ötesinde, burada bir aileyiz. İş barışının korunmasına özen gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz mutabakatı da bu çerçevede değerlendirdik. Almış olduğumuz kararların tüm çalışanlarımız, belediyemiz ve şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Belediye işçilerinin de katıldığı törende daha sonra taraflarca toplu iş sözleşmesi imzalandı.