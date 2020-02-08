Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama - Son Dakika

Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama

6 saat önce

Kırklareli Belediyesi hayvanların beslenmeleri amacıyla sokaklara mama bıraktı.

Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama, System.String[]

Kırklareli Belediyesi hayvanların beslenmeleri amacıyla sokaklara mama bıraktı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çetin geçen kış şartları nedeniyle sokak hayvanlarının beslenmeleri amacıyla sokaklara mama ve yem bırakıldığını söyledi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, sokak hayvanları için 500 kilogram yem bıraktığını ifade eden Kesimoğlu, vatandaşların da evlerinin önlerine hayvanlar için yiyecek bırakmalarını istedi.

Kesimoğlu, "Siz de bir kap su ve bir kap mama ile can dostlarımızın yanında olabilirsiniz." dedi.

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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