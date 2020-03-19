Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama takviyesi - Son Dakika
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Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama takviyesi

13 dakika önce

Kırklareli Belediyesi, hayvanlar için sokaklara mama bıraktı.

Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama takviyesi, System.String[]

Kırklareli Belediyesi, hayvanlar için sokaklara mama bıraktı.


Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam edilirken, bir yandan da sokakta köpeklerinin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mama bırakıldığını belirtti.

Daha önce olduğu gibi bundan sonra da sokak köpeklerine mama desteği sağlayacaklarını ifade eden Kesimoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Can dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyor, onların sağlıkları ve beslenmeleri ile sürekli ilgileniyoruz. Her gün kentimizin çeşitli yerlerinde bulunan besleme noktalarına mama bırakıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu zor günlerde sokakta ki dostları unutmamalarını istiyoruz."

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:04 Kaynak: AA

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