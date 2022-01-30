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Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

30.01.2022 11:43
Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği

Kırklareli Belediyesi kış şartları dolayısıyla sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Kırklareli Belediyesi kış şartları dolayısıyla sokak hayvanlarına mama desteği sağlıyor.

Belediye ekipleri, kentin birçok alanındaki beslenme odaklarına mama bıraktı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyaçlarının karşılandığını söyledi.

Ekiplerin beslenme odaklarına mama ve su bıraktıklarını aktaran Kesimoğlu, hayvanların da yaşam haklarının bulunduğunu belirtti.

Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının aksatılmadan giderildiğini kaydeden Kesimoğlu, "Hayatı birlikte paylaştığımız sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını da hiçbir zaman gözardı etmiyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konudaki duyarlılığını bilerek, kent genelinde hizmete sunduğumuz mamamatikler ile onları da bu farkındalık bilincine ortak etmiştik. Beslenme odakları, ekiplerimizce düzenli olarak onlara uygun şekilde bırakılıyor." dedi.

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Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Belediyesinden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika


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