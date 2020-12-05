Kırklareli Belediyesinden yapılandırma çağrısı - Son Dakika

Kırklareli Belediyesinden yapılandırma çağrısı

Kırklareli Belediyesi, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, vatandaşların tahakkuk edilmiş borçlarını yapılandırabileceği duyurusu yaptı.

Kırklareli Belediyesi, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, vatandaşların tahakkuk edilmiş borçlarını yapılandırabileceği duyurusu yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında vatandaşların 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki tahakkuk edilmiş borçlarını yapılandırabileceği belirtildi. Yapılandırma kanunu kapsamında vatandaşlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi gibi kanun kapsamındaki diğer borçlarını da yapılandırabilecekler. 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayan yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecekler.

Son Dakika

Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Korona geçiren kişilerin tırnaklarındaki parlaklık dikkat çekti

Bu kadarına da pes! Üfürükçü kadın, üç köyde 136 kişiye virüs bulaştırdı

Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor

Aşırı kirlilikten köpüren Eğirdir Gölü'nde büyük tehlike! İkiye bölünebilir

Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi

"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti

İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı