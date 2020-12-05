Kırklareli Belediyesinden yapılandırma çağrısı - Son Dakika

Kırklareli Belediyesi, 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında, vatandaşların tahakkuk edilmiş borçlarını yapılandırabileceği duyurusu yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamada, 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan 7256 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında vatandaşların 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki tahakkuk edilmiş borçlarını yapılandırabileceği belirtildi.
Yapılandırma kanunu kapsamında vatandaşlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi gibi kanun kapsamındaki diğer borçlarını da yapılandırabilecekler.
31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayan yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar Kırklareli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecekler.
- Kaynak: AA
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