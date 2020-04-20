Kırklareli Berberler ve Kuaförler Odası'ndan berberlere

Kırklareli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Hamit Yeşilfidan, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında meslektaşlarına, "vatandaşların evlerine traşa gitmeyin" çağrısında bulundu.

Yeşilfidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin ve dünyanın koronavirüs nedeniyle kritik bir süreçten geçtiğini söyledi.

Tedbirler kapsamında, temas yoluyla bulaşan hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla kuaförlerin kapatıldığını anımsatan Yeşilfidan, şöyle konuştu:

"Traş için vatandaşların evlerine gidilmemelidir. Müşterimiz ve meslektaşlarımızın sağlığı için çok tehlikeli. Yasal olmayan yöntemlere başvurmamalıyız. Evlerinde tıraş olmak isteyen vatandaşlar, aile bireyleri kendi tıraşlarını yapabilir. Vatandaşlarımız bu süreçte berberleri ve kuaförleri evlerine çağırmasın. Biraz daha sabırlı olalım. En kısa sürede dükkanlarımızın açılmasını bekliyoruz. Meslektaşlarımız da bu süreçte çok dikkatli olmaları gerekiyor. Her şeyden önemli sağlığımız, ancak bunun yanında da çok büyük cezai yaptırımları var."