Kırklareli Beyaza Büründü
1 saat önce
Kırklareli'nde kar etkisini artırırken, kent geneli beyaza büründü.
Kırklareli
'nde kar etkisini artırırken, kent geneli beyaza büründü. Ekipler yollarda çalışmalarını sürdürüyor.
Dünden bu yanan Trakya
genelinde etkisini gösteren kar yağışı Kırklareli'nde etkisini artırdı. Kar
yağışının etkisini artırması ile birlikte Kırklareli kent merkezinde sokak aralar ve caddeler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olması birlikte yolda bulunan sürücülerde ilerlemek zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de cadde ve sokak aralarındaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:46 Kaynak: İHA
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