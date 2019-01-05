Son Dakika Haberleri: Kırklareli Beyaza Büründü

Kırklareli Beyaza Büründü

1 saat önce

Kırklareli beyaza büründüKIRKLARELİ - Kırklareli'nde kar etkisini artırırken, kent geneli beyaza büründü.

Kırklareli beyaza büründü

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde kar etkisini artırırken, kent geneli beyaza büründü. Ekipler yollarda çalışmalarını sürdürüyor.
Dünden bu yanan Trakya genelinde etkisini gösteren kar yağışı Kırklareli'nde etkisini artırdı. Kar yağışının etkisini artırması ile birlikte Kırklareli kent merkezinde sokak aralar ve caddeler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olması birlikte yolda bulunan sürücülerde ilerlemek zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri de cadde ve sokak aralarındaki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:07 Kaynak: İHA

Kar, Kırklareli, Genel
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