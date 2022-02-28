Kırklareli Bulgar sınırı beyaza büründü - Son Dakika
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Kırklareli Bulgar sınırı beyaza büründü

28.02.2022 15:02

Kırklareli Bulgar sınırı beyaza büründüKIRKLARELİ Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı sınır bölgelerini beyaza kapladı.

Kırklareli Bulgar sınırı beyaza büründü

KIRKLARELİ Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı sınır bölgelerini beyaza kapladı.

Kırklareli'nin Yüksel kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışıyla beraber Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy sınır kapısı, Kofçaz ilçesi, Demirköy ilçesine giden yollar beyaza büründü. Tipi şeklinde yağan kar yağışı ve sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışı sonrası ekipler teyakkuza girerek çalışma başlatıldı. Bölgede karayolları ve il özel idare ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli Bulgar sınırı beyaza büründü
Kırklareli Bulgar sınırı beyaza büründü
Kırklareli Bulgar sınırı beyaza büründü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırklareli Bulgar sınırı beyaza büründü - Son Dakika


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