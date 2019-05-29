Son Dakika Haberleri: Kırklareli Canlı Hayvan Borsası faaliyete başladı
Son Dakika Güncel Haber

Kırklareli Canlı Hayvan Borsası faaliyete başladı

2 saat önce

Kırklareli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri faaliyetine başladı.

Kırklareli Canlı Hayvan Borsası faaliyete başladı, System.String[]
Kırklareli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri faaliyetine başladı.
Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, tesislerde düzenlenen törende, hayvan almak isteyen ile satmak isteyenleri tesislerde buluşturduklarını söyledi.
Tesisin önemine değinen Altıntel, tesislerin 12 dönüm alan üzerine 3,5 milyonluk bir yatırım olduğunu aktardı.
Tesislerin büyütülmesi için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Altıntel, "Sayın valimizde bunun sözünü verdi. Allah kısmet ederse bunu da yapacağız. Burada arz ve talebi buluşturduk. Bu yatırımın çok iyi olacağına inanıyorum. Alıcılarımıza ve satıcılarımıza bol kazançlar dileğinde bulunuyorum. Bu tesis aynı zamanda ekonomimize de katma değer sağlayacaktır." diye konuştu.
Konuşmaların ardından büyük ve küçükbaş hayvanlar ihale ile satışa çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:35 Kaynak: AA
Turhan Altıntel, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BDDK'nın kararı ile Türkiye'de yeni bir banka kuruldu Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar Son dakika! Türkiye'den AB raporuna sert tepki: Kabul edilemez Son dakika! Van'da, balık tutarken düştüğü çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:41:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli Canlı Hayvan Borsası faaliyete başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]