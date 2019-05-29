Kırklareli Canlı Hayvan Borsası faaliyete başladı
2 saat önce
Kırklareli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri faaliyetine başladı.
Kırklareli Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Tesisleri faaliyetine başladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:35 Kaynak: AA
Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, tesislerde düzenlenen törende, hayvan almak isteyen ile satmak isteyenleri tesislerde buluşturduklarını söyledi.
Tesisin önemine değinen Altıntel, tesislerin 12 dönüm alan üzerine 3,5 milyonluk bir yatırım olduğunu aktardı.
Tesislerin büyütülmesi için çalışmalara devam ettiklerini aktaran Altıntel, "Sayın valimizde bunun sözünü verdi. Allah kısmet ederse bunu da yapacağız. Burada arz ve talebi buluşturduk. Bu yatırımın çok iyi olacağına inanıyorum. Alıcılarımıza ve satıcılarımıza bol kazançlar dileğinde bulunuyorum. Bu tesis aynı zamanda ekonomimize de katma değer sağlayacaktır." diye konuştu.
Konuşmaların ardından büyük ve küçükbaş hayvanlar ihale ile satışa çıkarıldı.
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