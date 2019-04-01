Son Dakika Haberleri: Kırklareli CHP'de Kesimoğlu Şoku

Kırklareli CHP'de Kesimoğlu Şoku

1 saat önce

Kırklareli CHP'de Kesimoğlu şokuKIRKLARELİ - Kırklareli'de, seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçimi kazandığını açıkladı.

Kırklareli CHP'de Kesimoğlu şoku

KIRKLARELİ - Kırklareli'de, seçimlere bağımsız olarak giren Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçimi kazandığını açıkladı.
31 Mart Malli ve İdari seçimlerde CHP'den aday gösterilmemesi üzerine partisinden istifa ederek seçime bağımsız aday olarak giren Kesimoğlu, sonuçları İl Seçim Kurulu'nda takip etti.
Mutluy ve gururlu olduğunu dile getiren Kesimoğlu; "Emeklerimizin karşılığını aldık. Sağ duyunun hakim geldiğini biliyorum. Kazanan Demokrasi oldu. Demokrasilerin en büyüğü halkın gücü kazandı. Türkiye'ye örnek olacak bir olay sergiledik. Artık yine herkesin başkanıyım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:28 Kaynak: İHA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel
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