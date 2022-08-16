Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Üniversitesini tercih eden öğrencilere teşekkür eden Ekici, "İlimizin göz bebeği olan Kırklareli Üniversitesine yerleşen gençlerimize şehrimize hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, Cumhuriyet, Başsavcı, Güncel, Son Dakika

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