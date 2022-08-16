Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

16.08.2022 09:24
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca muharrem ayı dolayısıyla personel ile vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca muharrem ayı dolayısıyla personel ile vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Adliye binasında düzenlenen törene Vali Birol Ekici, Başsavcı Hazım Aslancı, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik ile kurum müdürleri katıldı.

Ekici ile Aslancı kaselere doldurdukları aşureleri vatandaşlara ikram etti.

Aslancı, muharrem ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini belirtti.

Vali Ekici'den üniversite öğrencilerine "Hoş geldiniz" mesajı

Vali Birol Ekici, Kırklareli Üniversitesine yerleşen öğrenciler için "hoş geldiniz" mesajı yayımladı.

Ekici, mesajında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarının öğrenci ve ailelerine hayırlı olmasını diledi.

Kırklareli Üniversitesini tercih eden öğrencilere teşekkür eden Ekici, "İlimizin göz bebeği olan Kırklareli Üniversitesine yerleşen gençlerimize şehrimize hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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