Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan'dan Demirköy Belediye Başkanı Gün'e ziyaret - Son Dakika

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün'ü ziyaret etti.

Gün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demirköy'ün huzurlu ve güvenli bir ilçe olduğunu belirtti.

Asayiş bakımında da çok sakin olduğunu ifade eden Gün, vatandaşların refahı için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

Vatandaşlara kaliteli ve en iyi hizmeti sunmak için 24 saat görev başında olduklarını aktaran Gün, "Böyle bir ilçede görev yapmaktan onur ve gurur duyuyorum." dedi.

Ziyarette, Demirköy Cumhuriyet savcısı İbrahim Balaban'da hazır bulundu.