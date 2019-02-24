Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de 1 İlçede Okullara Kar Engeli

Kırklareli'de 1 İlçede Okullara Kar Engeli

31 dakika önce

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Kırklareli'de 1 İlçede Okullara Kar Engeli, System.String[]
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Demirköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Demirköy ilçe genelinde 25 Şubat 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile olan kamu personeli bir gün idari izinlidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:10 Kaynak: İHA

Demirköy, Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Kar Yağışı Pazartesi Gününe Kadar Etkili Olacak Son Dakika! İstanbul'da Okullar Yarın Tatil

Battal İlgezdi, Seçim Çalışmalarına Mola Verip Sokak Hayvanlarını Besledi Meteoroloji Uyardı: İstanbul'da Kar Yok, Yağmur Var!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 19:41:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de 1 İlçede Okullara Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]