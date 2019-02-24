Kırklareli'de 1 İlçede Okullara Kar Engeli
31 dakika önce
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Kırklareli
'nin Demirköy
ilçesinde yoğun kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi.
Demirköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Demirköy ilçe genelinde 25 Şubat 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile olan kamu personeli bir gün idari izinlidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:10 Kaynak: İHA
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