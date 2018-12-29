Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de 1 Kişi Sobadan Çıkan Dumandan Zehirlendi

Kırklareli'de 1 Kişi Sobadan Çıkan Dumandan Zehirlendi

1 saat önce

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde sobadan çıkan dumanlardan zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'de 1 Kişi Sobadan Çıkan Dumandan Zehirlendi, System.String[]
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde sobadan çıkan dumanlardan zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay Kırklareli'nin Pınarhisar İlçesine bağlı Kaynarca Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. isimli şahsın sobadan çıkan dumandan zehirlenerek Pınarhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi edilen M.Ç. isimli şahıs taburcu edilirken, jandarma ekipleri Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile olayla ilgili soruşturma başlattı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:57 Kaynak: İHA

Kaynarca, Pınarhisar, Kırklareli, 3. Sayfa
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