Kırklareli'de 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kırklareli'de 1 köy karantinaya alındı
14.12.2020 16:58
KIRKLARELİ'nin koronavirüs vakaları görülen Düzorman köyü 14 gün süreyle karantina altına alındı.
KIRKLARELİ'nin koronavirüs vakaları görülen Düzorman köyü 14 gün süreyle karantina altına alındı.
Kırklareli İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs vakalarının görüldüğü merkeze bağlı Düzorman köyünün 14-28 Aralık tarihleri arasında karantina altına alınmasına karar verdi. Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, karantina kurallarına uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Jandarma
ekipleri, karantinaya alınan köyün giriş ve çıkışlarında önlem aldı.
Son Dakika Altının kilogramı 462 bin 500 liraya geriledi Usta sanatçı Erkut Taçkın hayatını kaybetti Eşinden işkence gören Sema, sosyal medyadan yardım istedi Profesörden skandal iddia: Almanya'daki huzurevlerinde binlerce yaşlı cinsel saldırıya uğruyor Son Dakika! Denizli'de foseptik çukuruna giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti Beşiktaş'tan VAR eleştirisi: Sistem objektif olarak çalışmıyor İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi Eski sevgili dehşeti! 10 yerinden bıçaklanan Çağla, yaşam mücadelesini kazandı