Kırklareli'de 2 apartman ve 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kırklareli'de korona virüs tedbirleri kapsamında 2 apartman ve 1 köy karantinaya alındı.
Kırklareli'cde koronavirüs vakalarının artması sonucu sıkı tedbirler alınıyor. Korona virüs vakalarının artış yaşandığı Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bulunan 2 apartman ile Lüelburgaz ilçesine bağlı Sakızköy karantinaya alındı. 2 apartman ve Sakızköy 14 gün süre ile karantina kararı geçerli olacak. - KIRKLARELİ
- Kaynak: İHA
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