Son dakika gündem: KIRKLARELİ'DE 123 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika gündem: KIRKLARELİ'DE 123 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

17.07.2022 21:37
Son dakika gündem: KIRKLARELİ'DE 123 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Gelen son dakika haberine göre KIRKLARELİ'de, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 123 kaçak göçmen yakalandı, 6 insan kaçakçısı tutuklandı.

KIRKLARELİ'de, yurda yasa dışı yollardan giren Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 123 kaçak göçmen yakalandı, 6 insan kaçakçısı tutuklandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluklara yönelik yapılan denetimlerde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 123 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, kaçaklara yardım ettikleri belirlenen 6 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'Uluslararası İnsan Kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

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Son dakika haber: Kırklareli'nde 123 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı Son dakika haber: Kırklareli'nde 123 kaçak göçmen yakalandı, 6 organizatör tutuklandı KIRKLARELİ - 123 düzensiz göçmen yakalandı KIRKLARELİ - 123 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KIRKLARELİ'DE 123 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: KIRKLARELİ'DE 123 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika
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