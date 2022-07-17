Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluklara yönelik yapılan denetimlerde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 123 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, kaçaklara yardım ettikleri belirlenen 6 insan kaçakçısı ise gözaltına alındı. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'Uluslararası İnsan Kaçakçılığı' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: KIRKLARELİ'DE 123 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI - Son Dakika

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