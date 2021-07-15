Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

KIRKLARELİ - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kırklareli Hızırbey Camisinde mevlit okutuldu.

Kırklareli'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hızırbey Camisinde mevlit okutuldu.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu.

İl Müftü Aydın Yığman, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua etti.

Mevlit programının ardından vatandaşlara Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından mevlit şekeri ikram edildi.

Daha sonra Vali Osman Bilgin eşliğinde 251 şehittin anısına cami bahçesine fidan dikildi.