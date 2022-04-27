Son dakika: KIRKLARELİ'DE 156 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖRE TUTUKLAMA - Son Dakika
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Son dakika: KIRKLARELİ'DE 156 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖRE TUTUKLAMA

27.04.2022 13:13

Son dakika haber... KIRKLARELİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 156 göçmen yakalandı.

KIRKLARELİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda Bulgaristan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 156 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen 6 şüpheli ise tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerle mücadele kapsamında yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışan göçmenlere yönelik son 2 günde Bulgaristan sınırındaki Kofçaz ilçesi ile Pınarhisar ilçesi ve ilin giriş- çıkışlarında operasyonlar düzenledi. Ormanda jandarma ekiplerini görüp, kaçmaya çalışan bir grup göçmen, motosikletli jandarma timleri tarafından yakalandı. Operasyonlarda 6 araçta, Bulgaristan sınırına gitmeye çalışanların da aralarında bulunduğu 118 Afganistan, 38 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 156 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen 6 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika: KIRKLARELİ'DE 156 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖRE TUTUKLAMA
Son dakika: KIRKLARELİ'DE 156 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖRE TUTUKLAMA
Son dakika: KIRKLARELİ'DE 156 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖRE TUTUKLAMA
Son dakika: KIRKLARELİ'DE 156 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖRE TUTUKLAMA
Son dakika: KIRKLARELİ'DE 156 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖRE TUTUKLAMA
Son dakika: KIRKLARELİ'DE 156 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖRE TUTUKLAMA
Son dakika: KIRKLARELİ'DE 156 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖRE TUTUKLAMA
Son dakika: KIRKLARELİ'DE 156 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖRE TUTUKLAMA

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Son dakika haberleri! Kırklareli'nde 156 kaçak göçmen yakalandı: 6 organizatör tutuklandı Son dakika haberleri! Kırklareli'nde 156 kaçak göçmen yakalandı: 6 organizatör tutuklandı KIRKLARELİ - 156 düzensiz göçmen yakalandı KIRKLARELİ - 156 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: KIRKLARELİ'DE 156 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖRE TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: KIRKLARELİ'DE 156 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI; 6 ORGANİZATÖRE TUTUKLAMA - Son Dakika
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