Kırklareli'de 1597 litre sahte içki ele geçirildi
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KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada 1597 litre sahte içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:51 Kaynak: DHA
KIRKLARELİ'nin Babaeski
ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada 1597 litre sahte içki ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı. Kırklareli Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki evde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, ev ve bahçesinde yaptığı aramada 1597 litre sahte içki ve 253 TAPDK
bandrollü içki şişesi kapüşonu ele geçirdi. Olayla ilgili H.Ç., G.C. ve C.D., yakalanarak, gözaltına alındı.
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