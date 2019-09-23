Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de 1597 litre sahte içki ele geçirildi
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Kırklareli'de 1597 litre sahte içki ele geçirildi

2 saat önce

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada 1597 litre sahte içki ele geçirildi.

Kırklareli'de 1597 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]
KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yapılan aramada 1597 litre sahte içki ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki evde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, ev ve bahçesinde yaptığı aramada 1597 litre sahte içki ve 253 TAPDK bandrollü içki şişesi kapüşonu ele geçirdi. Olayla ilgili H.Ç., G.C. ve C.D., yakalanarak, gözaltına alındı.


Kırklareli, Babaeski, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:51 Kaynak: DHA
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