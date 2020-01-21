Kırklareli'de 17 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
7 saat önce
Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:32 Kaynak: AA
Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 17 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.Y. yönetimindeki minibüs ile kente düzensiz göçmen getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler kent girişinde durdurduğu minibüste Mısır, Somali, Filistin ve Eritre uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı.
Minibüs şoförü Ş.Y. göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika Sıfır aldığı otomobilin tamponu boyalı, ön camı değişmiş çıktı Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı FETÖ elebaşının her yerini öptüğünü söyleyen Bekmezci ifadesinde çark etti: Görüşmedim Erdoğan'a sunulan İnfaz düzenlemesi hangi suçları kapsıyor? İşte kalem kalem taslak metni