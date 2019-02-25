Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de 192 Kopya Film Cd Yakalandı

Kırklareli'de 192 Kopya Film Cd Yakalandı

26 dakika önce

Kırklareli'nin Vize ilçesinde 1 şahsın üst ve çanta aramasında 192 adet bandrolsüz kopya film ele geçirildi.

Kırklareli'de 192 Kopya Film Cd Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde 1 şahsın üst ve çanta aramasında 192 adet bandrolsüz kopya film ele geçirildi.

Olay, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında C.K. isimli şahsın üst aramasında ve çantasında bulunan 192 adet bandrolsüz kopya CD'lerin olduğu tespit edildi. Kopya film CD'leri muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:39 Kaynak: İHA

Kıyıköy, Vize, Kırklareli, 3. Sayfa
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