Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de 193 litre kaçak içki ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de 193 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Kırklareli'de 193 litre kaçak içki ele geçirildi

6 saat önce

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta 193 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'de 193 litre kaçak içki ele geçirildi, System.String[]

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta 193 litre kaçak içki ele geçirildi.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Lüleburgaz otoban gişelerinde gerçekleştirdiği devriye sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, Pınarhisar'da yakalanarak durduruldu. Araçta yapılan aramada toplam 193 litre 207 şişe kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki S.K. ve E.Y. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, kaçak içkilere el konuldu. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Pınarhisar, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:27 Kaynak: İHA
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