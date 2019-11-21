Kırklareli'de 193 litre kaçak içki ele geçirildi
6 saat önce
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta 193 litre kaçak içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:27 Kaynak: İHA
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir araçta 193 litre kaçak içki ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Lüleburgaz otoban gişelerinde gerçekleştirdiği devriye sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, Pınarhisar'da yakalanarak durduruldu. Araçta yapılan aramada toplam 193 litre 207 şişe kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki S.K. ve E.Y. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, kaçak içkilere el konuldu. - KIRKLARELİ
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