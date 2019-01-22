Kırklareli'de 2 Milyar 773 Milyonluk 800 Proje

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Ankaragücü Başkanı, 35 Milyon Lira Bağış Yapılırsa İstifa Edecek

Anne Sütü, Bebek Saçı ve Kandan Takılar Üretip Bin 500 TL'ye Satıyor

Son Dakika! VakıfBank, Borcunu Bir Defada ya da Bir Yıl İçinde Ödeyenlerden Faiz Almayacak