Kırklareli'de 2 ton kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika

Kırklareli'de 2 ton kaçak şarap ele geçirildi

21.11.2020 09:02

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Kırklareli İl Jandarma KOM ekiplerince Babaeski İlçesine bağlı Karahalil Beldesinde 2 şahsa ait bağ ve eklentilerinde arama yapıldı. Detaylıca aramalarda 2 bin litre fermente şarap, 1 adet fermente şarap imalatında kullanılan şarap, 1 adet üzüm ezme makinesi, 120 adet şişe mantarı ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

-İHA-

Kırklareli'de 2 ton kaçak şarap ele geçirildi
Kırklareli'de 2 ton kaçak şarap ele geçirildi
Kırklareli'de 2 ton kaçak şarap ele geçirildi
Kırklareli'de 2 ton kaçak şarap ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı, Kırklareli, Babaeski, Jandarma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırklareli'de 2 ton kaçak şarap ele geçirildi - Son Dakika


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