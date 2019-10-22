Kırklareli'de 20 köye yangın söndürme tankeri dağıtıldı

Kırklareli İl Özel İdaresi tarafından, Lüleburgaz ilçesine bağlı 20 köye yangın söndürme tankeri dağıtıldı.



Kırklareli'de 20 köye dağıtımı yapılan yangın söndürme ve su tankerlerinin teslim töreni yapıldı. Lüleburgaz DSİ bahçesinde yapılan törene Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmazla birlikte çok sayıda kişi katıldı. Gerçekleşen törende, 2019 yılı İl Özel İdaresi Yatırım Programı dahilinde alımı yapılan 4 ton kapasiteli 20 adet yangın söndürme su tankeri, Lüleburgaz'a bağlı Celaliye, Hamitabat, Sakızköy, Düğüncübaşı, Turgutbey, Çitlikköy, Tatarköy, Eskitaşlı, Emirali, Karaağaç, Ayvalı, Alacaoğlu, Ovacık, Sarıcaali, Karamusul, Ceylanköy, Kayabeyli, Akçaköy, Oklalı ve Davutoğlu köy muhtarlıklarına teslim edildi.



Törende konuşan Kırklareli Valisi Bilgin, "2019 yapım programına alınan yangın söndürme tankerleri öncelikle Lüleburgaz'a bağlı 20 köyümüze teslim edildi. 2020 yılında da tüm ilçe köylerimize temin sağlanacak" diye konuştu.



Köylere çöp kamyonu verilecek



Bilgin, yangın söndürme ve su tankerlerinin yanı sıra köylere çöp toplama işleri için de araç temini yapılacağını söyleyerek, "Sağlıktan eğitime ilimizin öncelikli yatırımlarında milletvekilimiz ve tüm kurumlarımız ve çalışanları ile ahenk içinde çalışıyoruz. Bugün temini sağlanıp 20 köyümüze teslim edilen yangın söndürme su tankerlerinin herhangi bir yangın gibi olumsuz durumda değil de sulama gibi amaçla kullanılmasını temenni ediyorum. Bu yangın söndürme tankerleri olumsuz bir durumda da acil bir müdahalede kullanılabilecek" dedi. - KIRKLARELİ