Kırklareli'de 2020 Yılı 2. Gıda Güvenilirliği Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gıda güvenilirliğine yönelik 2020 yılı 2. Genel Durum Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım Toplantı Salonunda İl Müdür Yardımcısı Fatih Tınmaz ve Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akcakaya'nın katılımlarıyla il ve ilçe olarak gıda güvenilirliğine yönelik 2020 yılı 2. Genel Durum Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İl ve İlçe Müdürlüklerinde çalışan gıda kontrol görevlilerinin de katılımıyla ilk 6 ayın değerlendirmesi ve gelecek ayların planlaması yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Gıdanı Koru" ve "DİTAP" projelerinin önemi vurgulanarak yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Toplantıda covid-19 pandemisi süresince gerçekleştirilen komisyon denetimleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, ilçelerin ilk 6 aylık faaliyetlerine ilişkin sunumların yapılmasıyla son buldu. - KIRKLARELİ