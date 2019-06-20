Son Dakika Haberleri: Kırklareli'de 215 göçmen ülkelerine geri gönderildi
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Kırklareli'de 215 göçmen ülkelerine geri gönderildi

31 dakika önce

Kırklareli Valiliği Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde bulunan 215 göçmen ülkelerine geri gönderildi.

Kırklareli'de 215 göçmen ülkelerine geri gönderildi, System.String[]
Kırklareli Valiliği Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezinde bulunan 215 göçmen ülkelerine geri gönderildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, kaçak göçmenlerin sınır dışı işlemlerinin valilik koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştiği belirtilerek, "Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Iğdır Geri Gönderme Merkezinden Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatı ile ülkemizde yer alan Geri Gönderme Merkezleri arasında kapasite ve güvenlik bakımından en üst seviyede olan ve aynı zamanda modern ve standartlara en uygun yer olması sebebiyle 637 yabancının ilimizde bulunan Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine sevki uygun görülmüştü. İlimize sevki sağlanan bahse konu tüm düzensiz göçmenlerin idari işlemleri tamamlanmış ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereği valiliğimizce sınır dışı edilecekler kapsamına alınmıştı. Bu kapsamda Iğdır Geri Gönderme Merkezinden Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezimize sevki yapılan 637 yabancı uyruklu kişilerden 215'i 19.06.2019 tarihi itibariyle ülkelerine gönderilmiş olup, geri kalan tüm mülteciler önümüzdeki 3 gün içerisinde ülkelerine gönderilecektir" denildi. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:12 Kaynak: İHA
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