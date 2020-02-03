Kırklareli'de 24 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'de 24 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'de 24 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Kırklareli'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 6 grubu tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Babaeski ilçesinde H.A'nın idaresindeki kamyoneti durdurarak arama yaptı. Aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri de Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu 24 düzensiz göçmen, jandarma ve emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kırklareli, Babaeski, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Berkin elvan davasında yeni ek bilirkişi raporu
Diyarbakır'da bir kişi koronavirüsü şüphesiyle hastaneye başvurdu Bakırköy eski savcısı, cinsel suç dosyalarında "beraat" vaadiyle dolandırıcılık yapmış Esed rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle Serakib ilçesi çevresinde 4 köyü ele geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 20:44:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli'de 24 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]