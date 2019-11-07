Kırklareli'de 249 litre kaçak içki ele geçirildi
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Kırklareli'de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 249 litre kaçak içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:45 Kaynak: İHA
Kırklareli'de jandarma ekiplerince bir evde yapılan aramada 249 litre kaçak içki ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Kırklareli İl Merkeze bağlı Çukurpınar köyünde kaçak içki satışı yapıldığı tespit edildi. Alınan arama kararıyla birlikte C.B. isimli şahsın ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramada 249 litre kaçak içki ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda ifadesi alınan şüpheli serbest bırakılırken, ele geçirilen içkilere el konuldu.
(Halil Dağ/İHA)
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