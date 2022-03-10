Son Dakika | Kırklareli'de 27 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada... Kapalı bariyerden geçmeye çalışmış - Son Dakika
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Son Dakika | Kırklareli'de 27 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada... Kapalı bariyerden geçmeye çalışmış

10.03.2022 10:40

Son dakika haber... Kırklareli'de 27 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada.

Kırklareli'de 27 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada... Kapalı bariyerden geçmeye çalışmış

KIRKLARELİ Kırklareli'de tren ile işçi servisinin karıştığı kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde sürücü kapalı bariyerlerden geçmeye çalışırken trenle çarpıştığı gözlendi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yük trenini hemzemin geçitte işçi servisine çarpması sonucu meydana gelen kaza sonucunda işçi servisinde bulunan 27 kişi yaralanmıştı. Kaza anı ise hemzemin geçitte bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde araç sürücüsü kapalı bariyerden geçmeye çalışırken trenin arkadan çarptığı görüldü.

Karayolu araç sürücüsü kapalı bariyerden geçmeye çalışırken trene çarptı

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bugün Kapıkule- Çerkezköy hattında bulunan Hayrabolu Mevkii/ Alpullu İstasyonu girişindeki hemzemin geçitte, karayolu araç sürücüsünün bariyer kapalı olmasına rağmen geçme ısrarı sonucu kaza meydana geldi. Bu hatta demiryolunda ilerleyen trenin saat 07.10 sıralarında Hayrabolu Mevkii Alpullu istasyonu girişinde bulunan hemzemin geçitten geçişi esnasında karayolu araç sürücüsü tren geldiği halde kapalı olan bariyerden geçmeye çalışırken trene çarptı. Çarpma sonucu minibüste bulunan 27 yolcu hafif şekilde yaralanırken araç tren trafiğini engellediğinden demiryolu bir süre tren trafiğine kapatıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Son Dakika | Kırklareli'de 27 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada... Kapalı bariyerden geçmeye çalışmış
Son Dakika | Kırklareli'de 27 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada... Kapalı bariyerden geçmeye çalışmış
Son Dakika | Kırklareli'de 27 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada... Kapalı bariyerden geçmeye çalışmış
Son Dakika | Kırklareli'de 27 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada... Kapalı bariyerden geçmeye çalışmış
Son Dakika | Kırklareli'de 27 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada... Kapalı bariyerden geçmeye çalışmış
Son Dakika | Kırklareli'de 27 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada... Kapalı bariyerden geçmeye çalışmış
Son Dakika | Kırklareli'de 27 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada... Kapalı bariyerden geçmeye çalışmış
Son Dakika | Kırklareli'de 27 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada... Kapalı bariyerden geçmeye çalışmış
Son Dakika | Kırklareli'de 27 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada... Kapalı bariyerden geçmeye çalışmış
Son Dakika | Kırklareli'de 27 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada... Kapalı bariyerden geçmeye çalışmış

YORUMLAR
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Kırklareli'nde yaşandı: Yük treni, işçi servisine çarpınca 27 işçi yaralandı Kırklareli'nde yaşandı: Yük treni, işçi servisine çarpınca 27 işçi yaralandı D-650'de hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 1 yaralı D-650'de hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kırklareli, Tragger, Kaza, işçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kırklareli'de 27 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada... Kapalı bariyerden geçmeye çalışmış - Son Dakika


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