Kırklareli'de 3 ton 747 litre sahte içki ele geçirildi; 5 gözaltı - Son Dakika

Kırklareli'de 3 ton 747 litre sahte içki ele geçirildi; 5 gözaltı
02.11.2020 14:35
KIRKLARELİ'de düzenlenen operasyonda 3 ton 747 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
KIRKLARELİ'de düzenlenen operasyonda 3 ton 747 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Koyunbaba ile Kızılcıkdere köylerinde sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 3 ton 747 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
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