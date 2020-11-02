Kırklareli'de 3 ton 747 litre sahte içki ele geçirildi; 5 gözaltı - Son Dakika

KIRKLARELİ'de düzenlenen operasyonda 3 ton 747 litre sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Koyunbaba ile Kızılcıkdere köylerinde sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı. Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 3 ton 747 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.