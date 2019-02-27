Kırklareli'de 310 Litre El Yapımı Şarap Ele Geçirildi
27 dakika önce
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir şahsın ev ve arabasında yapılan aramalarda 310 litre el yapımı şarap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Kırklareli
'nin Vize
ilçesinde bir şahsın ev ve arabasında yapılan aramalarda 310 litre el yapımı şarap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Vize'ye bağlı Kıyıköy
beldesinde jandarma ekipleri, A.K. isimli şahsın ev ve aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda toplam 310 litre el yapımı şarap, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarap yapımında kullanılan imalat düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.K. hakkında 27 nolu ÖTV Genel Tebliğ Kapsamında idari yaptırım uygulandı. Av tüfeğine el konurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:26 Kaynak: İHA
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