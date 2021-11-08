Kırklareli'de 35 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'den yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 35 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'den yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 35 kaçak göçmen yakalandı. Alınan bilgiye göre, Kofçaz, Babaeski ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 35 kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Öte yandan kaçak göçmenlerin geçişine organizatörlük yaptığı iddiasıyla F.K.ve H.B. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Son Dakika

Yolcu otobüsü ile kamyonet kafa kafaya geldi: 1 ölü, 11 yaralı

Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri

16 yaşındaki genç kız, TikTok'ta gördüğü işaret sayesinde kurtuldu

Hikmet Karaman, Fenerbahçe hocasına mı gönderme yaptı? Bu sözler çok tartışılacak

Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakını 500 bin liralık dava açıyor

Son dakika! Koronavirüse yakalanana Hakan Ural hastaneye kaldırıldı

Model Dilara Kurşun, kendisini darp edip cinsel istismarda bulunan eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu

Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu