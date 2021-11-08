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Kırklareli'de 35 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'de 35 kaçak göçmen yakalandı

08.11.2021 13:38
Kırklareli'de 35 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'den yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 35 kaçak göçmen yakalandı.

Kırklareli'den yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 35 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kofçaz, Babaeski ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada 35 kaçak göçmen yakaladı.

Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan kaçak göçmenlerin geçişine organizatörlük yaptığı iddiasıyla F.K.ve H.B. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'de 35 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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