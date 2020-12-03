Kırklareli'de 380 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kırklareli'de ihbar üzerine durdurulan araçta 380 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, alına ihbar üzerine sürücülüğünü Ü.S. isimli şahsın yaptığı ve içerisinde H.Ç. isimli şahsın bulunduğu araç durduruldu. Arama kararına istinaden yapılan kontrolde, piyasa değeri 110 bin TL olan değişik marka ve özelliklerde mükerrer bandrol kullanılmış 380 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRKLARELİ