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KIRKLARELİ'DE 4 BİN 881 LİTRE SAHTE ŞARAP ELE GEÇTİ - Son Dakika

KIRKLARELİ'DE 4 BİN 881 LİTRE SAHTE ŞARAP ELE GEÇTİ

05.11.2021 16:44

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 bin 881 litre sahte şarap ele geçirildi.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 bin 881 litre sahte şarap ele geçirildi. 4 şüpheli de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmalarla Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde, üretilen sahte şarapların piyasaya sürüleceğini belirledi. Harekete geçen ekipler, 4 farklı adrese baskın yaptı. Yapılan aramalarda 4 bin 881 litre sahte şarap, 2 damıtma düzeneği, 55 fermente düzeneği, 3 üzüm ayıklama makinesi, 2 şarap şişeleme makinesi, 2 kantar ve bin 592 şişe ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

KIRKLARELİ'DE 4 BİN 881 LİTRE SAHTE ŞARAP ELE GEÇTİ
KIRKLARELİ'DE 4 BİN 881 LİTRE SAHTE ŞARAP ELE GEÇTİ
KIRKLARELİ'DE 4 BİN 881 LİTRE SAHTE ŞARAP ELE GEÇTİ
KIRKLARELİ'DE 4 BİN 881 LİTRE SAHTE ŞARAP ELE GEÇTİ

Lüleburgaz, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ'DE 4 BİN 881 LİTRE SAHTE ŞARAP ELE GEÇTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRKLARELİ'DE 4 BİN 881 LİTRE SAHTE ŞARAP ELE GEÇTİ - Son Dakika
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